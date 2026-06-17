Osvojio treće mjesto i odveo klub u Ligu prvaka pa ostao bez posla

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Guliver

Unatoč tome što je s RB Leipzigom osvojio treće mjesto u Bundesligi i izborio nastup u Ligi prvaka, glavni trener Ole Werner dobio je otkaz, priopćili su u srijedu iz kluba.

Ovaj 38-godišnji nogometni stručnjak je preuzeo prvu momčad RB Leipziga u lipnju prošle godine, a došao je iz bremenskog Werdera. Sudjelovao je u obnovi momčadi koja je ostala bez nekoliko ključnih igrača, a tijekom svog jednogodišnjeg mandata je vodio RB Leipzig u 38 utakmica.

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“U proteklih nekoliko dana proveli smo temeljitu završnu analizu protekle sezone“, rekao je u izjavi Marcel Schaefer, glavni sportski direktor RB Leipziga.

“U utorak navečer odlučili smo da je potrebna promjena glavnog trenera. Odigrao je glavnu ulogu u našoj uspješnoj obnovi i kvalifikaciji za Ligu prvaka. Ipak, vjerujemo da izazovi koji su pred nama zahtijevaju nove ideje i drugačiji pristup”, dodao je Schaefer.

Werner je bio sedmi glavni trener RB Leipziga sa stalnim angažmanom otkako je klub ušao u Bundesligu 2016.

Iz kluba su poručili da će detalje o Wernerovom nasljedniku i novom stručnom stožeru objaviti u dogledno vrijeme.

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