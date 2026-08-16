Ostavio je odličan dojam za Engleze na Svjetskom, a sada odlazi u najbolju momčad Italije

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Douglas DeFelice via Guliver Image

Talijanski nogometni prvak Inter iz Milana angažirao je engleskog reprezentativnog braniča Djeda Spencea (26), dosadašnjeg člana Tottenham Hotspura, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Vrijednost transfera procjenjuje se na 30 milijuna eura.

Spence već ima iskustvo igranja u talijanskoj Serie A jer je proljetni dio sezone 2024/25. proveo na posudbi u Genoi.

Ovo je drugi veliki izlazni transfer iz Tottenhama ovoga vikenda, u subotu je argentinski reprezentativni stoper Cristian Romero prešao u madridski Atletico.