Zvijezda BiH na korak do transfera

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AP Photo/Eakin Howard via Guliver

Napadač Hoffenheima i nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Haris Tabaković nalazi se na korak od novog transfera.

Kako saznaje N1, iskusni 32-godišnji golgeter veoma je blizu potpisa za austrijski RB Salzburg, koji nakon sezone bez titule želi ponovo preuzeti primat u domaćem prvenstvu, a vrijednost transfera trebala bi iznositi oko pet milijuna eura.

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Tabaković iza sebe ima odličnu sezonu provedenu na posudbi u Borussiji Mönchengladbach, gdje je bio jedan od najvažnijih igrača ekipe. U 35 nastupa postigao je 15 pogodaka i upisao tri asistencije, a svojim golovima dao je veliki doprinos ostanku Borussije u Bundesligi. Čelnici kluba željeli su otkupiti njegov ugovor od Hoffenheima, ali zbog ograničenja financijskog fair-playa nisu uspjeli realizirati transfer, što je otvorilo vrata drugim zainteresiranim klubovima, među kojima je najkonkretniji bio upravo RB Salzburg.

Tabaković je tijekom bogate karijere nastupao za veliki broj klubova u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj. Nosio je dresove Hoffenheima, Borussije Mönchengladbach, Hertha BSC-a, Austrije Beč, Grasshoppera, Debrecenija, Diósgyőrija, FC Wila, Austrije Lustenau te omladinskih selekcija Young Boysa i Grasshoppera. Posebno se istaknuo u dresu Herthe, za koji je postigao 25 golova uz osam asistencija na 39 utakmica, dok je odlične brojke imao i u Austriji Lustenau (46 golova) te Austriji Beč (21 gol).

Dobri nastupi na klupskoj razini donijeli su mu i standardno mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Za Zmajeve je do sada odigrao 11 utakmica i postigao četiri pogotka, a bio je dio ekipe koja je ostvarila povijesni plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Ukoliko transfer bude realiziran, Tabaković će od naredne sezone predvoditi napad RB Salzburga u pohodu na vraćanje titule prvaka Austrije.