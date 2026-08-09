Zekić sasuo kritike nakon remija: ‘O problemima možemo pričati tri dana’

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xAleksandarxDjorovicx via Guliver

Nogometaši Sarajeva nisu uspjeli pobjedom otvoriti novu sezonu prve lige Bosne i Hercegovine.

U susretu prvog kola odigranom na stadionu Rođeni u Mostaru odigrali su 0:0 protiv Radnika, a trener Bordo momčadi Zoran Zekić nakon utakmice nije skrivao veliko nezadovoljstvo prikazanom igrom.

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Sarajevo je u dvoboj ušlo s namjerom da osvoji sva tri boda, no Zekić je bio iznimno kritičan prema izdanju svojih igrača.

“Nismo ni zaslužili tri boda. Imali smo raspoloženog jednog pojedinca, a to je bio Banić na vratima. Imali smo namjeru napadati, ali premalo smo se kretali bez lopte. Imali smo puno pogrešaka na početku, proklizavanja, nerazumijevanja… U posljednje vrijeme kod nas ima dosta nervoze, moramo se malo smiriti i neke stvari dokučiti. Danas to nije bilo dobro”, izjavio je hrvatski stručnjak.

Hrvatski strateg potom se dodatno osvrnuo na strukturalne probleme koji su mučili njegovu momčad tijekom svih 90 minuta.

“Kad bismo počeli pričati o problemima, mogli bismo pričati tri dana. Protok lopte bio je loš, nismo imali igrača koji će napraviti višak. Bili smo slabo pokretljivi prema naprijed… Ima puno stvari o kojima moramo promišljati. Puno je stvari koje nas zabrinjavaju”, dodao je Zekić.