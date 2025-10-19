Zavrzlama na Otoku: Birmingham se oglasio nakon teških Jakirovićevih optužbi

Podijeli :

Andy Sumner via Guliver

Sergej Jakirović ostvario je novu pobjedu u Championshipu – njegov Hull City slavio je 3:2 na gostovanju kod Birminghama

Tom pobjedom Hull je prekinuo impresivan niz domaćina od 29 utakmica bez poraza na svom terenu. Ipak, derbi će ostati u sjeni neugodnog incidenta nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Jakirović se odbio rukovati s trenerom domaćih Chrisom Daviesom, a dvojac je ušao i u kratku verbalnu raspravu. Ovako je to vidio Jakirović:

“Bio sam u svojem prostoru cijelo vrijeme, Birminghamov stožer je upao u naš dio, a zbog toga su trebali dobiti žuti karton, kao što sam ga ja dobio kad sam tražio opomenu nakon teškog prekršaja koji je pretrpio moj igrač. Upitao sam Daviesa zašto je ušao u moj tehnički prostor, a on mi je rekao da se je*em. Isto tako, neki zaštitar mi je poručio da odje*em u Hrvatsku”, otkrio je Jakirović.

“No, ja sam sretan zbog svega toga. Tvrda sam ja kost, nikoga se ne bojim. U ovoj zemlji pošteno radim i živim, nikad ne bih nekome rekao takvo što. Za mene je ovo bio znak nepoštovanja, pa se zato nisam htio rukovati s trenerom. Cijela ta situacija je za mene katastrofa, ali u redu, velik sam ja momak, mogu se sam brinuti za sebe. Ne bih htio ništa govoriti službeno, jer to je nogomet, koji donosi emocije i stres. Volim to što u ovoj zemlji treneri nakon utakmice mogu skupa popiti pivo, ali ovo ću brzo zaboraviti. Uzeli smo tri boda i idemo kući.”

Nedugo nakon Jakirovićevih izjava, Birmingham City objavio je službeno priopćenje u kojem u potpunosti odbacuje njegove tvrdnje.

“Birmingham City je upoznat s ozbiljnom optužbom koju je trener Hull Cityja, Sergej Jakirović, iznio protiv člana našeg osiguranja na stadionu St. Andrew’s Knighthead Park. Nakon interne istrage, Klub najoštrije odbacuje Jakirovićeve tvrdnje. Uz to, razočarani smo što je ta optužba iznesena na javnoj konferenciji za medije. Klub u ovom trenutku neće davati dodatne komentare”, stoji u priopćenju.