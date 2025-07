Vukovar za povijesni iznos prodao vratar u Portugal: ‘On je budući broj 1 hrvatske reprezentacije’

Mandić, koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača u povratku Vukovara u SuperSport HNL, otišao je za iznos koji s bonusima može premašiti 2 milijuna eura.

Karijeru je započeo u omladinskom pogonu Dinama, no zbog nedostatka prilike odlučio je otići u Vukovar, gdje je pokazao puni potencijal. Njegov bivši trener Ivan Božić opisao ga je kao vratara reprezentativnog kalibra:

“On definitivno ima ogroman potencijal, ali je još i veći radnik. Čak je i previše trenirao pa smo ga trener vratara Marijan Antolović i ja morali smirivati. Takve igrače jednostavno morate istrpjeti. Ako smo trener Antolović i ja prepoznali da je on taj, morali smo stati iza njega, bez obzira na njegove pogreške ako se dogode”, rekao je Božić za Index pa dodao:

“Mislim da je on budući broj 1 reprezentacije Hrvatske. Ima glavu, talent i radnu etiku. Kao trener ponosan sam na njega, posebno na to što je uspio, i to iz Vukovara, koji nam je svima u srcu.”

