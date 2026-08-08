Vodič za prvenstvo Nizozemske na SK: PSV juri rekord, spektakularna pojačanja u Ajaxu, a posebna priča su Hrvati

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xBenxGalx via Guliver

Elitna nizozemska nogometna liga skliznula je na sedmo mjesto UEFA liste najbolje rangiranih nacionalnih prvenstava. No, igra se efikasan nogomet, gotovo sve momčadi igraju u rasporedu 4-3-3, tako da golova i atraktivnosti neće nedostajati

Nizozemska Eredivisie već godinama nosi status ponajbolje “razvojne lige” Europe – prvenstva u kojem se igra napadački, bez kalkulacija i gdje se rađaju buduće najveće nogometne zvijezde. Iako je natjecanje ove sezone doživjelo blagi pad na UEFA-inoj ljestvici, zanimanja i prestiža ne nedostaje. Dok PSV s prepoznatljivim taktičkim identitetom puca na četvrti uzastopni naslov prvaka, u Amsterdamu i Rotterdamu traju korjenite promjene.

PSV u novu sezonu ulazi kao prvi favorit. Trener Peter Bosz uspio je spojiti izrazitu napadačku ambiciju s kontrolom rizika. Njegova momčad u posjedu često prelazi u formacije 3-2-5 ili 2-3-5, stvarajući nesnosan pritisak na protivničku obrambenu liniju uz trenutačni kontra-presing čim se lopta izgubi.

Odlazak Saibarija, ali kostur ostaje

PSV je napunio blagajnu prodajom Ismaëla Saibarija u Bayern za 55 milijuna eura. Napad i dalje predvodi Amerikanac Ricardo Pepi, a tu su i Sergiño Dest, Jedy Schouten, Joey Veerman, Denis Man, Gus Til te mladi Ruben van Bommel i Esmir Bajraktarević.

Što je s Perišićem? Hrvatski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača u pohodu na naslov (43 nastupa, 10 pogodaka i 16 asistencija) te se savršeno uklopio u Boszov model. Ipak, unatoč važećem ugovoru, Perišić je želio otići u milanski Inter. No, Talijani nisu imali isti plan. Perišić je prije nekoliko dana aktivno sudjelovao u dovođenju Filipa Kostića, nekadašnjeg igrača Juventusa, tako da zasad po pitanju legendarnog hrvatskog reprezentativca nema novosti

Remont na Johan Cruijff Areni: Stigao Ter Stegen, Benfica želi Šutala

Ajax kreće ispočetka. Klupu je preuzeo španjolski stručnjak Míchel (Miguel Ángel Sánchez Muñoz), koji od amsterdamskog velikana ne traži improvizaciju, već jasnu strukturu, taktiku i obrambenu stabilnost.

Bomba prijelaznog roka: Ajax je odjeknuo nogometnim svijetom dovođenjem njemačkog reprezentativnog vratara Marc-Andréa ter Stegena. Iskusni vratar stiže na jednogodišnju posudbu iz Barcelone kako bi ponovno izborio status prvog vratara i unio prijeko potrebnu sigurnost u posljednju liniju “Kopljanika”.

Mika Godts pred transferom karijere: Najbolji mladi igrač Ajaxa pred realizacijom je transfera u Paris Saint-Germain u poslu vrijednom između 60 i 65 milijuna eura, dok se u klub vratio veteran Daley Blind.

Josip Šutalo – ključ ravnoteže ili novi transfer?

Šutalo u Míchelovu sustavu ima ključnu ulogu: mora osigurati prvu fazu napada i braniti velik prostor iza visoko postavljene linije. Međutim, hrvatski stoper vrlo bi lako mogao promijeniti sredinu. Benfica je prodala Antónija Silvu u Bournemouth za 25+5 milijuna eura i, prema pisanju portugalskih medija, sav zarađeni novac želi odmah uložiti u dovođenje Šutala na Estádio da Luz.

Feyenoord pod vodstvom povratnika

Giovanni van Bronckhorstaponovno traži visoki intenzitet, agresivan presing i brzi dolazak u završnicu. Naglasak je na okomitosti i napadima na drugu stativu, umjesto dugog i besmislenog kruženja oko lopte.

Ispit protiv “bunkera”: Najveći izazov za Rotterdamera bit će razbijanje niskih blokova. Kada se protivnik povuče duboko, sam intenzitet više nije dovoljan – traži se individualna klasa i dribling u malom prostoru. Iz kluba je otišao In-Beom Hwang (u Porto), a napadačke nade polažu se u Japanca Ayasea Uedu i Alžirca Anisa Hadja Moussu.

Odlazak Ivanušeca? Za hrvatskog nogometaša Luku Ivanušeca, koji je prije nekoliko godina briljirao u zagrebačkom Dinamu, situacija u Rotterdamu nije idealna. Iako ga ugovor za Feyenoord veže do ljeta 2028. godine, stručni stožer stavio je hrvatskog reprezentativca na izlazna vrata te je, kako se doznaje, vrlo blizu napuštanja kluba.

Borba za naslov prvaka ponovno se svodi na dobro poznati trojac, no prvenstvo se neće lomiti u međusobnim okršajima, već na takozvanim “malim” utakmicama. PSV traži kontinuitet dominacije proti zbijenih obrambenih linija, Ajax potvrdu nove Míchelove discipline, a Feyenoord dokaz da uz trku posjeduje i dovoljno stvaralačke mašte.

Marko Pjaca je ostao član Twentea, postigao je gol u posljednjoj europskoj utakmici i s njim su u Nizozemskoj zadovoljni. Još je jedan Hrvat igrat će u Fortuni, riječ je o Kristijanu Bistroviću. Darko Nejašmić je prije nekoliko dana počeo od prve minute u dresu NEC-a dvoboj kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Olympiacosa.

BROJKE, REKORDI I ZANIMLJIVOSTI EREDIVISIE

Top 5 klubova po broju naslova prvaka:

Ajax – 36

PSV – 27

Feyenoord – 17

HVV Den Haag – 10

Sparta Rotterdam – 6

Vječna lista strijelaca:

Willy van der Kuijlen (legendarni igrač PSV-a) – 311 golova

Ruud Geels – 265

Johan Cruyff – 215

Kees Kist – 212

Tonny van der Linden – 208

(Najbolji aktivni strijelac lige je napadač PSV-a Luuk de Jong sa 192 postignuta pogotka).

Povijesni rekordi lige:

Nenadmašni Coen Dillen: Bivši napadač PSV-a u sezoni 1956./57. postigao je nevjerojatna 43 pogotka – rekord star gotovo 70 godina koji do danas nitko nije uspio ugroziti.

Ekspresni pogodak: Rekord za najbrži gol lige iznosi svega 8 sekundi (Koos Waslander 1982. i Vito van Crooij 2022.).

Afonso Alves Show: Bivši napadač Heerenveena drži igrački rekord s najviše golova na jednoj utakmici – 2007. godine sam je zabio čak 7 golova protiv Heraclesa.

U svakom slučaju jedva čekamo da krene nova sezona Eredivisie, koju možete ekskluzivno pratiti samo na kanalima Sport Kluba, počne!