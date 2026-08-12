Vlahović na korak do Beşiktaşa: Trebao bi godišnje zaraditi 13 milijuna eura

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xNicolòxCampox via Guliver

Ako uspješno prođe liječničke preglede, Vlahović bi uskoro trebao staviti potpis na jedan od najunosnijih ugovora u karijeri.

Dušan Vlahović karijeru bi trebao nastaviti u Turskoj. Srpski napadač na korak je do potpisa za Beşiktaş, a u Istanbulu ga na liječničkim pregledima očekuju već danas. Ako ne bude nepredviđenih problema, Vlahović bi s turskim klubom trebao potpisati trogodišnji ugovor, piše turski Fanatik.

Prema navodima turskog medija, Beşiktaş je za 26-godišnjeg napadača pripremio iznimno unosan ugovor. Vlahović bi godišnje trebao zarađivati čak deset milijuna eura, što bi mu za tri godine donijelo ukupno 30 milijuna eura.

U ugovor je uključen i bonus od deset milijuna eura za potpis, pa bi ukupna vrijednost Vlahovićeva ugovora mogla dosegnuti čak 40 milijuna eura. To znači da bi srpski napadač u prosjeku zarađivao više od 13 milijuna eura po sezoni.

Ako uspješno prođe liječničke preglede, Vlahović bi uskoro trebao staviti potpis na jedan od najunosnijih ugovora u karijeri.