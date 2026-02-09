VIDEO / Žestoka borba na Dragau: Porto poveo u derbiju, Sporting do boda u 100. minuti!

Podijeli :

U 21. kolu portugalske lige Porto i Sporting su odigrali 1:1.

Bio je to žustar derbi koji je ponudio dosta grube igre, a malo dobrog nogometa. Sve do posljednjih 15 minuta kada su i pala jedina dva gola.

U 76. minuti Porto je poveo nakon gola Seka Fofane, koji je na Dragao stigao na posudbu iz Rennesa. Nakon nekoliko blokiranih pokušaja, Fofana je uspio probiti Silvu.

A onda smo vidjeli show u sudačkoj nadoknadi, Sporting je dobio priliku izjednačiti iz penala. Vratar Porta Diogo Costa je pročitao udarac Suareza, ali napadač Sportinga je natrčao na loptu i uspio je ugurati u gol za remi.

Nakon derbija, Porto je na vrhu portugalske lige sa 56 bodova, dok drugoplasirani Sporting ima četiri boda manje.

