VIDEO / Žaper zabio nakon skoro tri godine u remiju s Mariborom

U 24. kolu slovenske Prve lige Maribor je ugostio Radomlje te su propustili doći do pobjede. Susret je završio 2:2, a jedan od strijelaca bio je i Mihael Žaper, igrač Hajduka na posudbi u Radomlju.

U 31. minuti Nejc Viher pogodio je za 1:0 Maribora da bi devet minuta kasnije Jaša Martinčič pogodio za 1:1. Maribor je u 65. minuti ponovno poveo golom Davida Pejičića, ali ni tu prednost domaći nisu sačuvali na svom Ljudskom vrtu.

Razlog za to bio je Mihael Žaper koji je realizirao kazneni udarac koji je dosuđen zbog igranja rukom Omara Rekika. Veznjak Radomlja sjajno je izveo kazneni udarac te je zabio svoj prvi pogodak još od prosinca 2023. godine kada je u dresu Hajduka zabio u pobjedi protiv Gorice.

