VIDEO / Zanimljiva situacija Perišića sa sakupljačem lopti, navijači izviždali Hrvata

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić našao se u središtu pozornosti nakon derbija 10. kola Eredivisie u kojem je njegov PSV u gostima pobijedio Feyenoord 3:2.
Tijekom jedne situacije pri izvođenju auta u 20. minuti, Perišić je došao do sakupljača lopti koji je u rukama već držao loptu. No, umjesto da mu je preda, dječak je uputio Perišića da uzme drugu loptu koja se nalazila nekoliko metara dalje.
To se nije svidio Perišiću koji je došao do dječaka i uzeo mu loptu. Usput mu je uputio i komentar, kako se može razaznati iz prijenosa Perišić mu je poručio: “Sad donesi onu.”
S tribina su se pak mogli čuti zvižduci i negodovanja, a ova je situacija izazvala mnoštvo reakcija i na društvenim mrežama.
Prema izvještajima nizozemskih medija, četvrti sudac je naknadno razgovarao s dječakom i objasnio mu kako je trebao odmah predati loptu kada mu je to Perišić zatražio.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!