VIDEO / Tuga za Đalovića: Besiktas u 95. minuti slomio Kayserispor i zadržao ih u zoni ispadanja

U 18. kolu turske Super lige Besiktas je ugostio Kayserispor koji vodi bivši trener Rijeke Radomir Đalović. Iako se klub crnogorskog trenera grčevito bori za ostanak, protiv petoplasirane ekipe lige su svoju mrežu čuvali do 95. minute kada je El Bilal Toure pogodio za pobjedu domaće momčadi.

Puno bolja ekipa u ovom susretu bila je domaća momčad, ali Besiktas nikako nije uspijevao svladati Bilala Bayazita na vratima Kayserispora.

Gostujući čuvar mreže upisao je sedam obrana te je bio jedan od najzaslužnijih što je Kayserispor držao nulu do skoro samoga kraja. U 95. minuti Besiktas je ipak slomio Đalovićevu momčad, a za to je zaslužan bio El Bilal Toure koji je glavom lijepo pogodio za pobjedu od 1:0

Momčad Radomira Đalovića ovim je porazom, prvim nakon pet uzastopnih utakmica bez poraza, ostala na 15 bodova u turskoj Super ligi te su trenutačno na 16. mjestu koje vodi u drugu ligu. Antalyaspor koji drži posljednje sigurno mjesto u elitnom rangu bježi im jedan bod.

Ovaj susret ujedno je naznačio i početak drugog dijela sezone. Kayserispor će u sljedećem susretu ugostiti Istanbul Basaksehir te će tražiti prvu pobjedu još od kraja studenog kada su na gostovanju porazili Rizespor s 1:0.

