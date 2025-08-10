VIDEO / ‘To je pravi kapetan’ – pogledajte gestu kojom je Perišić impresionirao Nizozemce

Podijeli :

Ivan Perišić oduševio je nizozemsku nogometnu javnost ne samo umijećem na travnjaku, već i svojim ponašanjem.

U prvom kolu nizozemske Eredivisie PSV je na svom travnjaku sa 6:1 nadigrao Spartu Rotterdam. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić zabio je gol i upisao dvije asistencije, no nije samo tim potezima impresionirao tamošnju struku.

U studiju ESPN-a nakon utakmice nekadašnji igrač PSV-a Marciano Vink (54) komentirao je situaciju iz 67. minute kada je iz igre izlazio Perišićev suigrač Ismael Saibari.

“Kad je Bosz odlučio zamijeniti Saibarija, ovaj se razočarano dovukao do ruba terena. Tada je Perišić pokazao da je istinski kapetan, bez vrpce oko ruke. Došetao je do svog suigrača i dignuo mu glavu, rekavši da se ne brine previše.”

“E, to je kapetan. Iskusan je i zna da Saibari nije sretan što izlazi iz igre kod 4:1. Schouten je naravno jako dobar kapetan, ali želim reći da ne trebaš uvijek nositi kapetansku vrpcu da bi bio kapetan”, kazao je Vink.

Vink je za PSV igrao od 1994. do 1999. godine, a ponikao je u Ajaxu u kojem je igrao do 1993. Bio je član još Genoe i ADO Den Haaga.

