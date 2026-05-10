VIDEO / Titula poslije 40 godina: Aarhus je prvak Danske

Nogomet 10. svi 202622:12 0 komentara

Nogometaši AGF Aarhusa osigurali su naslov prvaka Danske kolo prije kraja prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Brondbyja uz 0-0 remi drugoplasiranog Midtjyllanda kod Nordsjaellanda u nedjelju.

Pobjedom protiv Brondbyja AGF je stigao do učinka od 64 boda te je postao nedostižan za drugi Midtjylland koji ima 60.

Hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić je u dvoboju protiv Nordsjaellanda ostao na klupi.

Za AGF Aarhus ovo je šest naslov prvaka Danske u povijesti, ali prvi nakon točno 40 godina.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)