VIDEO / Sudac zbog bengalki prekinuo utakmicu, kapetani molili navijače da se smire

Podijeli :

Utakmica 19. kola švedskog nogometnog prvenstva između AIK Stockholma i Djurgardena prekinuta je u prvoj minuti drugog poluvremena nakon što su navijači gostujućeg kluba zapalili na desetke bengalki. Sudac je odmah zaustavio suset i poslao navijače obiju momčadi u svlačionice. Nakon pola sata na teren su izašli kapetani Anton Saletros (AIK) i Marcus Danielson (Djurgarden) kako bi umirili svoje navijače jer je to očito bio glavni preduvjet da se utakmica nastavi, što se ubrzo i dogodilo. Za AIK igra bivši stoper Dinama Filip Benković.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.