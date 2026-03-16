VIDEO / Sudac odsvirao kraj pa odmah izvadio crveni karton kao – zaštitu!

U prvoj utakmici četvrtfinala Afričke lige prvaka Esperance Tunis slavio je na domaćem terenu 1:0 protiv egipatskog Al Ahlyja. Jedini gol na utakmici bio je s bijele točke, a precizan je u 73. minuti bio Mohamed Tougai. Zanimljive scene vidjeli smo nakon susreta, sudac Issa Sy je odsvirao kraj i odmah nakon tog izvadio crveni karton iz džepa kao svojevrsnu zaštitu da mu nijedan igrač ne priđe i prigovara na suđenje. Pogledajte!

