VIDEO / Stravičan sudar u turskom Kupu: Hitna pomoć morala intervenirati

U srijedu popodne započela je utakmica trećeg kola turskog kupa. U Istanbulu su igrali Galatasaray i Istanbulspor, no na ovoj utakmici neće biti priče o nogometu. Nakon prvih 45 minuta Galatasaray je vodio s 3:1, a onda je na početku drugog dijela sve stalo na tribinama. Razlog za to je što su se nakon deset sekundi igre sudarili Isa Dogan i Ahmed Kutucu. Činilo se da je deblji kraj na početku izvukao Kutucu kojemu su suigrači pritrčali u pomoć. On se na kraju uspio ustati i izaći sam iz igre dok je Dogan iznesen na nosilima i u vozilu hitne pomoći.

