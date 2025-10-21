VIDEO / Srpski nogometaš zabio nevjerojatan slobodnjak u azijskoj Ligi prvaka

Podijeli :

U sjeni europske Lige prvaka odigrani su susreti azijske Lige prvaka. Tamo su u trećem kolu snage odmjerili saudijski Al-Hilal i katarski Al-Sadd. Do pobjede od 3:1 je došao favorizirani Al-Hilal, a golove su zabili Yusuf Akcicek, Kalidou Koulibaly i Sergej Milinković-Savić dok je kod gostiju pogodak zabio Roberto Firmino. No, najviše će se pričati o pogotku sjajnog Srbina koji je u 81. minuti pogodio sjajan slobodni udarac s 30 metara.

