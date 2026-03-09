VIDEO / Špikić asistirao za pobjedu u derbiju začelja u portugalskoj ligi

Podijeli :

U posljednjoj utakmici 25. kolu u portugalskoj Primeira ligi gledali smo derbi začelja. Pretposljednja Tondela ugostila je, prije utakmice, 16. Rio Ave za koji igra i bivši igrač Dinam Dario Špikić. Upravo je Špikić bio ključan u ovoj pobjedi jer je u 70. minuti njegovo dodavanje vanjskim dijelom kopačke pronašlo Jalena Blesu koji je fenomenalno pogodio za 1:0 i pobjedu Rio Avea. Ovim slavljem skočili su na 14. mjesto Primeira lige dok je Tondela ostala na pretposljednjem mjestu s 19 bodova, tri manje od 16. Santa Clare.

Špikić je svoju karijeru započeo u Kurilovcu da bi prešao u Dinamo iz kojega je potom preselio u Hajduk. Iz Splita je u dramatičnom transferu preselio u Goricu da bi ga u 2021. njegov nogometni put ponovno odveo na Maksimir. U dresu Dinama bio je od 2021. do 2025. godine kada je prešao u portugalski Rio Ave.

Treba spomenuti kako je Špikić jednu sezonu bio na posudbi u grčkom Arisu.

