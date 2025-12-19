VIDEO / Smolčić zabio važan gol u pobjedi Kocaelispora, Petković igrao skoro cijelu utakmicu

Podijeli :

Hrvatski stoper postigao je prvijenac u dresu turskog prvoligaša.

Turski Kocaelispor slavio je protiv Antalyaspora s 2:1 u utakmici 17. kola turskog prvenstva. Pobjedu domaćina usmjerio je Hrvoje Smolčić, koji je u 24. minuti postigao vodeći pogodak. Bivši branič Rijeke iskoristio je veliku pogrešku vratara Antalyaspora Abdullaha Yigitera, kojem je lopta ispala iz ruku i završila ravno pred hrvatskim stoperom.

U početnoj postavi Kocaelispora bio je i Bruno Petković, koji je nosio kapetansku vrpcu te igru napustio u 89. minuti. Hrvatski napadač tijekom susreta zaradio je žuti karton zbog prigovora sucu.

Smolčiću je to bio prvi pogodak u dresu turskog kluba, u kojem bi trebao ostati do kraja sezone na posudbi. Njegov matični klub je Eintracht Frankfurt, u koji je 2022. stigao iz Rijeke za 2,5 milijuna eura.

Turska Superliga stigla je do polovice natjecanja. Nakon 17 kola Kocaelispor se nalazi na osmom mjestu s 23 boda, dok je na vrhu ljestvice Galatasaray s 39 bodova, ispred Fenerbahçea, koji ima tri boda manje.