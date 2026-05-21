VIDEO / Ronaldo zabio dva gola u posljednjem kolu i osvojio prvi trofej s Al-Nassrom

U posljednjem kolu saudijske nogometne lige odlučen je prvak. Nogometaši Al-Nassra su već u prošlom kolu mogli osigurati naslov, no njihov vratar Bento napravio je komičnu grešku i proslava se odgodila za posljednje kolo. Al-Nassru je trebala pobjeda protiv Damaca, a do nje su i došli rezultatom 4:1.

U prvom poluvremenu je Al-Nassr lomio Damac sve do 34. minute kada je Sadio Mane pogodio za 1:0. Već tada su jednu ruku stavili na trofej prvaka jer je Damac u žestokoj borbi za ostanak te se nije očekivalo da mogu uzvratiti vodećoj momčadi saudijske lige.

To se pokazalo istinitim u 52. minuti. Tada je Kingsley Coman zabio za 2:0 i na tribinama u Rijadu moglo se početi slaviti. Međutim, u 58. minuti je Morlaye Sylla zabio iz kaznenog udarca za 2:1.

Povratak u susret kratko je trajao jer je u 63. minuti Cristiano Ronaldo zabio svoj 972. gol u karijeri te je tako doveo svoju ekipu na korak od naslova u ligi. Legendarni Portugalac mrežu gostiju zatresao je i u 81. minutu kada je pogodio za konačnih 4:1 kojim je Al-Nassr osvojio ligu.

Ovo je Al-Nassru prvi trofej u ligi nakon sezone 2018./2019. te prvi trofej uopće otkad je Cristiano Ronaldo stigao u klub. Bilo je to u sezoni 2022./2023., a od tog trenutka bili su blizu u nedavnom finalu azijske Lige prvaka 2.

