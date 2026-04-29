VIDEO / Ronaldo zabio 970. gol u karijeri i zaplesao, Nassr nadomak naslova

Podijeli :

Al Nassr je domaćom pobjedom 2:0 nad Al Ahlijem u derbiju 30. kola saudijske Premier lige došao nadomak osvajanja prvenstva, a novi pogodak zabio je Cristiano Ronaldo. Portugalac je poentirao u 76. minuti nakon kornera Joaoa Felixa, a pobjedu je potvrdio Kingsley Coman sjajnim golom u 90. Ronaldu je to bio 970. pogodak karijere i prilično je izvjesno da će uskoro dosegnuti i čarobnu brojku od 1000. Za Nassr je cijelu utakmicu igrao bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović. Četiri kola do kraja prvenstva vodeći Nassr ima osam bodova više od drugoplasiranog Al Hilala koji ima utakmicu manje. Al Ahli je treći s 13 bodova manje od Nassra.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.