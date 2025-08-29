VIDEO / Ronaldo zabio 940. gol u karijeri, a njegov suigrač podsjetio na YouTubera

Podijeli :

Počela je nova sezona saudijske nogometne lige, a ove godine svjetska nogometna javnost ponovno prati nastupe Cristiana Ronalda. Iskusni Portugalac lovi svoj 1000. gol, a u utakmici s Al-Taawonom došao je do svog 940.

Njegov pogodak bio je za 2:0, a nekoliko trenutaka kasnije je pao gol i za 3:0. Odmah nakon izvođenja s centra je Nawaf Al-Aqidi poslao dugu loptu prema Kingsleyju Comanu, a Francuz tada glavom zabija za 3:0.

Podsjetilo je to na YouTubera KSI koji se sada bavi boksom i glazbom. On je svoju popularnost stekao igrajući FIFA igrice, a posebno poznat je bio kad je u modi bila FIFA 14.

Tada je engleski YouTuber našao grešku u igrici te je pronašao taktiku za zabijanje pogodaka odmah nakon izvođenja s centra.