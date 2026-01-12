VIDEO / Ronaldo u derbiju za vrh saudijske lige zabio 959. gol karijere

Podijeli :

U ponedjeljak navečer započeo je derbi saudijske Premier lige između prvoplasiranog Al Hilala i Al Nassra za koji igraju Marcelo Brozović, Cristiano Ronaldo i brojne svjetske zvijezde. Prvo poluvrijeme nije pružilo previše uzbuđenja sve do 42. minute kada je jedna duga lopta Joaa Felixa otključala obranu Al Hilala. Portugalac je pronašao Kingsleya Comana, a Francuz je uspješno proslijedio loptu do Cristiana Ronalda. Iskusni Portugalac u lovu na svoj 1000. pogodak karijere sjajno se snašao te je pogodio za 1:0 Al Nassra. Bio mu je to 15. pogodak ove sezone u ligi, a ukupno 959. pogodak u karijeri.

