VIDEO / Rapid Beč ‘brojao do osam’ u austrijskoj Bundesligi, pogledajte golove u nevjerojatnoj pobjedi

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U trećem kolu austrijske Bundeslige vidjeli smo jedan nevjerojatan rezultat. Naime, Rapid iz Beča je na domaćem terenu s visokih 8:0 pobijedio GAK. Ovo je ujedno i treća najveća pobjeda u povijesti Rapida u Bundesligi. U 14. minuti već je bilo 3:0, a do poluvremena je rezultat bio visokih 5:0. U drugom dijelu su Bečani zabili još tri gola te su stigli do treće najveće pobjede u svojoj povijesti. Što se tiče Grazera AK-a, njima je ovo četvrti najveći poraz u povijesti Bundeslige. Najteži poraz doživjeli su 1977. kada ih je s 11:1 nadigrao isti klub kao i u današnjoj utakmici.

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