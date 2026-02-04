VIDEO / PSV izborio polufinale Kupa, Perišić zabio, a mladi reprezentativac BiH promašio penal za drugi hat-trick karijere

Podijeli :

U srijedu navečer odigrao se četvrtfinalni susret nizozemskog Kupa (KNVB Beker). PSV Ivana Perišića ugostio je Heerenveen te su na krilima mladog Esmira Bajraktarevića došli do pobjede od 4:1.

Sve do 23. minute gosti su čuvali ‘nulu’ na Philips stadionu da bi tada nakon lijepe akcije i malog kaosa u šesnaestercu gostiju najbolje reagirao Esmir Bajraktarević. Mladi bosanskohercegovački reprezentativac rođen u Sjedinjenim Američkim Državama pogodio je iz blizine za vodstvo PSV-a.

Samo devet minuta kasnije je 20-godišnji reprezentativac BiH pogodio za 2:0. Nakon odmjerenog dodavanja Ismaela Saibarija lijepo je pogodio lijevom nogom za 2:0 PSV-a, vodeće momčadi Eredivisie. U drugom dijelu zabio je i Ivan Perišić za 3:0, a onda se u strijelce upisao i Paul Wanner u 57. minuti.

U 68. minuti mogao je PSV do 5:0 jer su dobili kazneni udarac. Izvođač je bio mladi Bajraktarević, ali mladi bh. reprezentativac nije uspio zabiti svoj treći pogodak na utakmici za hat-trick. Bio bi mu to drugi hat-trick u karijeri, a prvi nakon 2023. godine kada je to uspio u drugoj MLS ligi.

Do kraja susreta Heerenveen je smanjio golom Luce Oyena te je PSV slavio s 4:1 i izborio plasman u polufinale KNVB Bekera. Tamo se još nalaze NEC Nijmegen i AZ Alkmaar, a u četvrtak će biti poznat i posljednji putnik kada svoj susret četvrtfinala završe Go Ahead Eaglesi i Telstar.