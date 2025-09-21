VIDEO / PSV i Ajax remizirali u sjajnoj utakmici, Perišić oduševio asistencijom

U derbiju 6. kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven i Ajax su odigrali 2-2, a za domaćine je asistenciju upisao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

PSV je poveo već u sedmoj minuti golom Ismalea Saibarija kojem je sjajno asistirao Perišić.

Ajax je izjednačio u 31. minuti golom Kennetha Taylora iz kaznenog udarca, a u 81. minuti je Yarek Gasirowski doveo domaćine do nove prednosti. Ipak, u 89. minuti je izjednačio Oscar Gloukh.

Perišić je za PSV je odigrao cijeli susret, a osim asistencije zaradio je i žuti karton u 21. minuti. Na suprotnoj strani Josip Šutalo je igrao od 69. minute.

Feyenoord vodi na vrhu ljestvice sa 15 bodova i susretom manje, PSV ima 13, a Ajax 12 bodova.

