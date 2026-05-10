VIDEO / Prpić prvi put startao u prvenstvu za Porto i zaradio crveni karton

Porto je večeras u 33. kolu portugalske lige izgubio kod AFS-a 3:1, ali to ih ne mora brinuti previše jer su ranije osigurali naslov prvaka. Prvi put u portugalskom prvenstvu u redovima gostujuće ekipe je startao i hrvatski nogometaš Dominik Prpić koji je nakon sat vremena igre zaradio prvi žuti karton, a onda u nadoknadi i drugi te je morao napustiti teren.