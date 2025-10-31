VIDEO / Portugalski reprezentativac zabio nevjerojatnu golčinu protiv kluba čiji je vlasnik Vinicius Junior

Podijeli :

Sporting je u 10. kolu portugalske Primeira lige ugostio novog prvoligaša Alvercu na svom stadionu Jose Alvalade. Dugo su se zeleno-bijeli mučili, a onda je u 68. minuti Fotis Ioannidis zabio za 1:0. Mogao se potom Sporting malo opustiti, a šest minuta kasnije opuštenost je mogla prijeći na višu razinu. Tada je Pedro Goncalves, portugalski reprezentativac s nekih dvadesetak metara opalio po golu Alverce i maestralno zabio za 2:0. Neće zbog toga biti sretan Vinicius Junior koji je većinski vlasnik portugalskog kluba koji se nalazi na 12. mjestu lige.

