VIDEO / Pogledajte zanimljivu Perišićevu reakciju na drugu asistenciju bh. dragulja

PSV je već osigurao naslov prvaka u nizozemskoj Eredivisie pa je tako u 31. kolu Ivan Perišić ostao na klupi protiv PEC Zwollea sve do 69. minute. Nije ga to spriječilo da pažnja bude usmjerena na njega jer je kod drugog gola PSV-a u 57. minuti imao zanimljivu reakciju.

Tada je mladi Esmir Bajraktarević, reprezentativac Bosne i Hercegovine drugi put na utakmici ubačajem pronašao Amerikanca Ricarda Pepija. Oba puta je Pepi nakon ubačaja pogodio mrežu Zwollea, a kod drugog gola reagirao je i Perišić.

Hrvatski reprezentativac prvo je čestitao Pepiju pa je zagrlio 21-godišnjeg Bajraktarevića, a zatim mu je počeo nešto objašnjavati.

Nije to prvi put da Perišić svojim suigračima nešto objašnjava. Prije nekoliko tjedana svog je suigrača Ryana Flaminga blago ošamario nakon što nije bio zadovoljan njegovom reakcijom.

