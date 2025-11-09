VIDEO / Pogledajte kako je bivši Vatreni zabio gol u vrućem derbiju

Podijeli :

U 10. kolu grčke Super lige odigran je vrući derbi između Panathinaikosa i PAOK-a. U domaćoj momčadi Hrvatska je imala Tina Jedvaja dok je u prvoj postavi PAOK-a bio Dejan Lovren koji je odigrao cijeli susret. Luka Ivanušec u igru za goste je ušao u 75. minuti. Utakmica je krenula čvrsto, a u 20. minuti pao je prvi pogodak. Strijelac je bio Miloš Pantović. 12 minuta kasnije strijelac je bio potpuno neočekivan. Na loptu je s desne strane natrčao bivši Vatreni Tin Jedvaj. Desni bek uputio je sjajan udarac desnom nogom, a lopta je na putu do gol okrznula braniča PAOK-a i prevarila gostujućeg vratara za 2:0 Panathinaikosa. U 61. gosti iz Soluna smanjili su prednost na 2:1 preko Giannisa Konstanteliasa, no snage za potpuni povratak nije bilo. PAOK je ovim porazom ispustio prvo mjesto se ostao na 23 boda, prvi Olympiakos ima 25, dok je Panathinaikos šesti s 15 bodova, uz utakmicu manje.

