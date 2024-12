VIDEO / Pogledajte golčinu mladog Danca u dresu Ajaxa, kandidat za Puskasovu nagradu?

Anton Gaaei, rođen 19. studenog 2002. u Viborgu, Danska, talentirani je nogometaš koji trenutno igra kao desni bek za nizozemski klub Ajax. Nogomet je počeo igrati kao dijete, a kroz mlade selekcije prošao je u klubovima Bruunshåb/Tapdrup IF, Overlund GF, i Viborg FF. Tijekom svoje karijere u Viborgu, Gaaei je pokazao izniman talent, što ga je dovelo do transfera u Ajax u kolovozu 2023., čime je postao najskuplji igrač u povijesti Viborga. S Ajaxom je potpisao ugovor na pet godina, koji traje do 2028. godine.

Gol je bio pravo remek-djelo, ovaj savršeno izveden potez, svakako bi mogao konkurirati za Puskásovu nagradu, jer se radi o jednom od onih pogodaka koji se pamte dugo vremena.