VIDEO / Pogledajte bizarni autogol koji bi austrijskom klubu mogao donijeti Europu nakon 14 godina čekanja

U petak navečer odigrana je prva od dvije utakmice doigravanja austrijske Bundeslige za posljednje mjesto koje vodi u pretkolo Konferencijske lige. Akteri su bili nogometaši Rieda i Rapid Beča, a do pobjede je na kraju došla momčad Rieda s 2:1.

Već u 14. minuti do vodstva je došao Ried golom Japanca Nikkija Havenaara koji je pogodio na asistenciju Jussefa Nasrawea. Pogodak se pregledavao zbog zaleđa, ali na koncu je priznat pa je Ried stigao do važnog vodstva.

Tu prednost držali su do 75. minute kada je Petter Dahl s lijeve strane povratnom loptom uposlio Romea Amanea koji lakoćom pogađa za 1:1. Ipak, egal je bio kratkog vijeka, a za to je zaslužan bio Raux Yao koji je bizarnom greškom nakon udarca iz kuta prevario svog vratara. Lopta je stigla na rub kaznenog prostora odakle je 18-godišnji Kongoanac Jores Boguo mlako pucao glavom. Međutim, Yao je u pokušaju izbijanja lopte prema naprijed, poslao loptu prema svom golu i njegov vratar Niklas Hedl nije mogao reagirati.

Tako je u 78. minuti Ried poveo s 2:1. Ispostavilo se da je to bio i posljednji pogodak na utakmici pa je Ried slavio s 2:1.

Pobjedom u prvoj utakmici Ried je napravio važan korak prema plasmanu u pretkolo Konferencijske lige. Za tri dana se u Beču igra uzvrat, a ako Ried obrani stečenu prednost plasirat će se u europsko natjecanje prvi put nakon 14 godina čekanja. Tada su u doigravanju za plasman u Europsku ligu izgubili s ukupnih 5:0 od PSV-a.

