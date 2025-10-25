VIDEO / Podsjetio je na dane iz Dinama: Soudani zabio dva gola u pola sata

Podijeli :

Sjajna večer za prekaljenog Alžirca!

Nogometaši Maribora uvjerljivo su svladali Primorje s 4:0 u susretu 13. kola slovenskog prvenstva.

Prvo ime domaćeg sastava bio je bivši igrač Dinama, 37-godišnji El Arbi Hillel Soudani koji je postigao prva dva pogotka – u 17. i 30. minuti. Alžirac je tako okončao golgeterski post. Naime, posljednji put je zatresao protivničku mrežu 13. rujna u minimalnoj pobjedi protiv Mure.

Pobjedu Maribora potvrdili su Borys i Tetteh golovima u 60. te 68. minuti.

Momčad s Ljudskog vrta pobjedom je skočila na treće mjesto ligaške ljestvice, s devet bodova zaostatka za vodećim Celjem.