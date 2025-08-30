VIDEO / Petković opet zabio i spasio svoj Kocaelispor poraza na samom kraju!

Podijeli :

Hrvatski napadač Bruno Petković doslovno u zadnjoj minuti donio je bod svom Kocaelisporu u dvoboju protiv Kayserispora (1:1). Kayserispor je u gostima došao do vodstva u 90. minuti preko Laszla Benesa, činilo se da će to biti opet poraz za Kocaelispor, ali tu je Bruno Petković. On je u 95. minuti poentirao za 1:1. Petkoviću je ovo drugi gol u drugoj uzastopnoj utakmici, zabio je i u porazu protiv Fenerbahčea (3:1).

Pogledajte i Petkovićev gol Fenerbahčeu:

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.