VIDEO / Perišićev suigrač zabio, a onda se teško ozlijedio

Podijeli :

U 18. kolu nizozemske Eredivisie PSV Ivana Perišića ugostio je Excelsior. Već nakon osam minuta PSV je vodio s 1:0 golom Paula Wannera, a onda je u 23. minuti vodeća momčad lige povećala prednost na 2:0. Tada je nakon dodavanja Guusa Tila zabio Ricardo Pepi. No, dok su njegovi suigrači slavili pogodak za 2:0, američki reprezentativac je bio u agoniji. Mlatarao je nogama te nije bilo jasno je li to neka vrsta proslave ili iskazivanje boli, a kad je to potrajalo, svi su shvatili da se Pepi ozlijedio. Na kraju se ispostavilo da je riječ o ozljedi ruke, a ne zna se točno koji dio i je li riječ o ramenu, podlaktici ili nečemu drugome. Umjesto Pepija je u igru ušao Couhaib Driouech.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.