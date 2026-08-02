VIDEO / Perišićev suigrač kopačkom suparniku razbio glavu, dobio je crveni karton

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U nedjelju je na Philips stadionu u Eindhovenu na rasporedu bio nizozemski Superkup u kojem su igrali nizozemski prvak PSV i osvajač KNVB Bekera (Kup) AZ. Već nakon pet minuta stvari na terenu su se rasplamsale jer je Joey Veerman, veznjak PSV-a, zakasnio na jednu loptu te je kopačkom raskrvario glavu Mexxa Meerdinka koji je u finalu UEFA-ine Lige prvaka mladih zabio dva gola Hajduku 2023. godine. Sudac utakmice Veermanu nije pokazao crveni karton sve dok ga VAR nije zvao. Nakon nekoliko pregleda snimke isključio je veznjaka i PSV je ostao s desetoricom na terenu.

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