VIDEO / Perišić nastavio sa sjajnim izvedbama, evo kako je PSV doveo u vodstvo!

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić upisao je već osmu asistenciju ove sezone za klub. Svoj je PSV Perišić doveo do vodstva 1:0 protiv NAC Brede asistencijom za Tilena u 36. minuti. Perišić je tako nastavio sjajnu formu s reprezentativne stanke, protiv Crne Gore zabio je jedan gol u pobjedi Hrvatske 3:2, dok je protiv Farskih otoka upisao asistenciju u pobjedi Vatrenih 3:1.

