VIDEO / Perišić na gostovanju zabio peti gol u nizozemskoj ligi

U 25. kolu nizozemske Eredivisie PSV je gostovao kod Heraclesa, a već u devetoj minuti poveli su s 1:0. Suđen je tada jedanaesterac za gostujuću momčad, a siguran izvođač bio je Ivan Perišić kojemu je to bio peti gol sezone u nizozemskoj ligi.

