VIDEO / Perišić junak PSV-a za kraj godine! Zabio za pobjedu protiv Utrechta

Podijeli :

Nogometaši PSV-a slavili su 2:1 u posljednjoj utakmici u 2025., u sklopu 17. kola Eredivisie protiv Utrechta. Utrecht je poveo preko van der Hoorna u 31. minuti, ali onda je uslijedio preokret PSV-a. U 52. za 1:1 precizan je bio Pepi, dok je u 76. minuti za pobjedu 2:1 zabio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Njemu je ovo tek drugi gol sezone u prvenstvu, a četvrti ukupno u svim natjecanjima. Sa 7 asistencija Perišić završava ovu godinu kao drugi asistent Eredivisie ove sezone. U ovom susretu Perišić je igrao do 86. minute. Pogledajte gol!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.