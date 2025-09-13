VIDEO / Perišić asistirao u pobjedi PSV-a

Podijeli :

U utakmici petog kola nizozemske Eredivisie PSV je gostovao kod NEC Nijmegena. Činilo se da će to biti lagana pobjeda za PSV kad su nakon 30 minuta golovima Ricarda Pepija i Rubena van Bommela vodili s 2:0. Već dvije minute nakon drugog pogotka NEC je smanjio golom Virgila Misidjana, a onda je samo minutu kasnije PSV ponovno povećao na 3:1. Ovaj put je strijelac bio Joey Veerman. Tako se na poluvrijeme otišlo s 3:1 za PSV. Na otvaranju drugog dijela Pepi je na asistenciju Ivana Perišića zabio za 4:1, ali nakon toga se NEC probudio. Prvo je u 53. minuti Youssef El Kachati zabio za 4:2, a onda je u 69. minuti Tjarron Chery doveo NEC na samo gol od izjednačenja. Ipak, PSV je kasnije ponovno pokazao kvalitetu te je preko Myrona Boadua zabio za 5:3. NEC je u 86. minuti mogao ponovno smanjiti rezultat, ali je Chery promašio kazneni udarac i PSV je mirno mogao privesti susret kraju. Na kraju su slavili s 5:3 i tako došli do 12 boda nakon pet kola nizozemske lige.

