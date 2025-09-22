VIDEO / Panenka, majstorski iz slobodnjaka… Ovo su dosadašnji golovi Petkovića u Turskoj

Podijeli :

Sport Klub

Hrvatski napadač Bruno Petković u remiju svog Kocaelispora protiv Rizespora u 6. kolu turske Super Lige, zabio je i svoj treći prvenstveni gol otkako je stigao u Tursku.

Petković je u ovom ljetnom prijelaznom roku raskinuo ugovor s Dinamom nakon čak sedam provedenih sezona u Maksimiru te kao slobodan igrač potpisao za turski Kocaelispor.

Prvijenac je u dresu Kocaelispora zabio u prijateljskoj utakmici, u pobjedi svog kluba protiv marokanskog Wydada 2:0 1. kolovoza.

Prvi službeni gol za Kocaelispor Petković je zabio u trećem kolu Super Lige i to protiv Fenerbahčea u porazu Kocaelispora 3:1. Petković je zabio za izjednačenje 1:1.

Svoj golgeterski niz nastavio je i u idućoj utakmici. Na domaćem terenu zabio je za remi 1:1 protiv Kayserispora i to u 95. minuti.

Peto kolo prošlo je bez golova Petkovića, ali zato šesto kolo nije. Hrvatski napadač donio je bod (1:1) svom klubu protiv Rizespora zabivši panenkom s bijele točke krajem prvog poluvremena.

U svih sedam utakmica Petković je dobio punu minutažu.

Pratite Petkovića i dalje na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.