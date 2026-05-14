VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Primili osam golova pa proslavili naslov prvaka!

Nogometaši Thuna proslavili su premijerni naslov švicarskog nogometnog prvaka nakon što su na svom terenu izgubili čak 3-8 od Young Boysa u susretu 37. kola nacionalnog prvenstva.

Thun je titulu prvaka osigurao još početkom svibnja, tri kola prije kraja prvenstva imao je nedostižnih 11 bodova prednosti pred St. Gallenom.

Zanimljivo, Thun je u zadnja četiri kola upisao četiri poraza, te čak šest u posljednjih sedam kola, pri čemu je u četvrtak doživio 3-8 domaći debakl od Young Boysa. Međutim, niti najbliži suparnici nisu briljirali, pa je slavlje na Stockhorn Areni moglo početi.

Thun je ispisao povijest osvojivši prvi naslov prvaka države u svojih 128 godina postojanja i to u sezoni povratka u najviši rang natjecanja.

Premda je do kraja sezone još jedno kolo, Thun gostuje kod St. Gallena, večaras im je predan pokal na svečanosti održanoj pred njihovim navijačima.

Kapetan Marco Burki podigao je pobjednički trofej izazvavši oduševljenje na stadionu. I to 50-tak minuta nakon što je dobio crveni karton zbog udaranja lakotom suparničkog igrača.

“Dobili smo trofej, to je najbolji mogući poklon, jer je to prvi put u povijesti Thuna. Jako sam sretan što ovo možemo zajedno doživjeti,” kazao je trener Mauro Lustrinelli u razgovoru za SRF.

“Mislim da cijela momčad još uvijek ne može vjerovati. Kad vidite konfete i trofej, to je malo opipljivije, ali mislim da svima još treba malo vremena da to shvate,” dodao je veznjak Justin Roth.

“Srećom, već smo imali osiguran naslov prvaka. Naravno, danas smo stvari drugačije zamišljali, ali na kraju, nije važno. Trebali bismo biti ponosni, bez obzira na to što se dogodilo u posljednjih nekoliko utakmica,” poručio je veznjak Leonardo Bertone.

Uoči zadnjeg kola Thun vodi sa 74 boda, St. Gallen ima 69 bodova, treći je Lugano sa 64 boda, a zatim slijede Sion (62), Basel (56), Young Boys (54)…