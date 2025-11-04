VIDEO / Ovo morate vidjeti: Bizaran autogol nakon samo 32 sekunde u Ligi prvaka

Podijeli :

Bizaran autogol za vodstvo australskog Melbourne Cityja vidjeli smo nakon samo 32 sekunde utakmice. Veliku pogrešku napravio je kapetan japanske Machide, Gen Shoji, koji je vraćao nesmotreno unazad loptu prema svom golmanu Koseiju Taniju, a na kraju je ona završila u golu. Autogolom je tako Melbourne poveo 1:0 u 4. kolu ligaške faze azijske Lige prvaka. Pogledajte!

