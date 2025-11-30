VIDEO / Norveški klub u ludoj domaćoj atmosferi osvojio naslov nakon više od 30 godina

Podijeli :

U nedjelju se odigrala završnica norveške nogometne lige (Eliteserien), a borba za naslov bila je između dvije ekipe. U posljednje kolo Viking je ušao s bodom prednosti nad Bodo/Glimtom te im je trebala pobjeda na domaćem terenu protiv Valerenge kako bi osvojuli svoj devet naslov u Norveškoj. Do te važne pobjede su i došli. Valerengu su porazili s velikih 5:1 te je slavlje moglo početi.

Utakmici je prethodila nevjerojatna bakljada domaćih navijača popraćena s pjesmom cijelog stadiona, a igrači su im se odužili već u 10. minuti. Tada je Viking jednom dugom loptom izigrao obranu Valerenge. Gianni Stensness je na kraju pronašao Edvina Austba koji je pogodio za 1:0.

Samo osam minuta kasnije već je bilo 2:0 za domaće. Ovaj put je pogodak pao iz “skraćenog kornera”, odnosno slobodnog udarca u blizini gola. Izveo ga je napadač Zlatko Tripić koji je rođen u Rijeci prije 32 godine, ali je kao dječak otišao u Norvešku čije državljanstvo i ima. Njegov ubačaj pronašao je Martina Rosetha koji je glavom pogodio za 2:0.

Asistent kod drugog gola bio je strijelac trećeg. Viking je dobio kazneni udarac, a njega je u pogodak pretvorio Tripić za 3:0 na poluvremenu. Tračak nade u povratak gosti su dobili u 50. minuti kada je Elias Hagen pogodio za 3:1.

Međutim, brzo su domaći ponovno povećali prednost. Prvo je u 54. minuti Kristoffer Haugen zabio za 4:1 da bi u 72. Kristoffer Askildsen zabio za 5:1. Nakon toga više nije bilo golova i Viking je s 5:1 došao do svoje prve titule nakon 1991. godine.

