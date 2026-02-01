VIDEO / Noćna mora van Persieja: Perišićev PSV dotukao Feyenoord u samo 7 minuta

Podijeli :

PSV je još jednom pokazao da je klasu iznad svih u Eredivisie.

Duel s Feyenoordom trebao je imati epitet derbija, ali PSV je u sedam minuta dotukao velikog rivala.

Obispo (10′), Til (13′) i Saibari bili su strijelci za domaće, koji su već u 17. minuti vodili 3:0.

Izraz lica Robina van Persija, trenera gostiju, govori sve…

Ivan Perišić igrao je do 65. minute za PSV.

U nedjelju je igrao i Ajax te je remizirao kod Excelsiora 2:2 iako je vodio 2:0 nakon golova Godtsa u 21. i 40. minuti. Bod su domaćinu osigurali Jonathans i Zagre golovima u 74. i 79. minuti. Hrvatski nogometaš Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za Ajax. Na ljestvici vodi PSV koji ima 56 bodova. Drugi Feyenoord je ostao na 39, dok po 38 bodova imaju NEC Nijmegen i Ajax.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.