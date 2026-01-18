VIDEO / Navijačice Feyenoorda nezadovoljne velikim kiksom, pogledajte hit-reakciju u Rotterdamu

Podijeli :

Nogometaši Sparte Rotterdam priredili su iznenađenje slavivši na gostovanju u gradskom derbiju protiv Feyenoorda sa 4-3 u susretu 19. kola nizozemskog prvenstva.

Prva je to pobjeda Sparta u posljednjih 12 susreta u svim natjecnjima, te prva na stadionu De Kuip nakon 2000. godine.

A zanimljiva je reakcija bila kod drugog pogotka Sparte, točnije dviju navijačica Feyenoorda. Naime, Japanac Watanabe je napravio ogormnu pogrešku u obrani koju je iskoristio Van Bergen što je razljutilo dotične gospođe…

