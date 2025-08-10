VIDEO / Navijači PSV-a ovacijama ispratili Perišića iz igre

Podijeli :

Čarobna večer Ivana Perišića u pobjedi PSV-a nad Spartom Rotterdam 6:1 zaključena je ovacijama domaćih navijača. Perišić je bio ponajbolji u redovima svoje momčadi, s golom, dvije asistencije i potezom kojim je ohrabrio suigrača koji je nekoliko minuta ranije morao izaći iz igre. Perišić je utakmicu zaključio u 73. minuti kada ga je zamijenio dvadesetogodišnji Esmir Bajraktarević iz Bosne i Hercegovine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.