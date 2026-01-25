VIDEO / Monstruozni Shaqiri u utakmici karijere zabio hat-trick i asistirao za veliku pobjedu Basela!

Podijeli :

Zürich i Basel odigrali su utakmicu sezone u 21. kolu švicarskog prvenstva, a Xherdan Shaqiri pružio je vrlo vjerojatno najbolju partiju karijere.

Pravi spektakl viđen je u nedjelju navečer, a domaćini su poveli već u prvoj minuti preko Matthiasa Phaëtona. Basel je izjednačio u 11. minuti pogotkom iskusnog kapetana Xherdana Shaqirija, no Zürich je ponovno došao do vodstva golom Philippea Kenyja iz kaznenog udarca u 43.

Shaqiri je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena zabio novi pogodak za 2:2, a u 51. minuti sjajno asistirao Philipu Oteleu za preokret i vodstvo Basela 3:2. Pogrešku vratara Basela iskoristio je Damienus Reverson, koji u 64. minuti pogađa za novo izjednačenje – 3:3.

Ipak, u četvrtoj minuti nadoknade bivši igrač Liverpoola, Intera i Bayerna ponovno se ukazao i donio veliku pobjedu Baselu u susretu o kojem će se još dugo pričati, nalik nedavnom spektaklu Feyenoorda i Sparte, koji je završio istim rezultatom. Shaqiri ove sezone u švicarskom prvenstvu ukupno ima devet pogodaka i deset asistencija.

Marin Šotiček ušao je u igru u 87. minuti kod Basela koji je četvrti na ljestvici s 36. bodova, dok je Zürich osmi s 25.

