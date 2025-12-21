VIDEO / Ljubičić zabio u pobjedi AEK-a za skok na prvo mjesto

Podijeli :

U susretu 15. kola grčkog nogometnog prvenstva AEK je pobijedio OFI Kretu sa 2-1 preuzevši vodstvo na ljestvici.

Atenski sastav je do slavlja stigao preokretom u drugom dijelu.

Gosti su poveli već u drugoj minuti golom Eddieja Salceda. AEK je mogao izjednačiti u 45. minuti, ali Luka Jović nije realizirao jedanaesterac. Ipak, u 54. minuti je Robert Ljubičić izjednačio, a Jović se golom u 68. minuti za 2-1 iskupio za promašeni jedanaesterac.

Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK, baš kao i Krešimir Krizmanić za OFI.

AEK vodi na ljestvici s 37 bodova, Olympiakos ima 36, a PAOK 35 bodova. Panathinaikos Tina Jedvaja je šesti sa 22 boda.

